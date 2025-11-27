Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joaquín Parra en una entrevista en HOY. Hoy

La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas

Ha sido sentenciado en el caso Hafesa por pertenencia a organización criminal, delito fiscal y blanqueo de dinero, pero aún le falta el juicio por el que fue detenido cuando era presidente del CD Badajoz

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:56

Comenta

Siete años y medio de cárcel y multas por valor de 15 millones de euros. La Audiencia Nacional ha condenado al expresidente del CD Badajoz ... y excandidato a la Alcaldía de Badajoz Joaquín Parra dentro de la trama de fraude de hidrocarburos del grupo Hafesa, conocida como la operación Drake, en la que es fue detenido solo unas semanas antes de desembarcar en el club pacense. La Fiscalía pedía inicialmente para el 26 años de cárcel.

