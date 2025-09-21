«No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»

Adriana Lastra cumple un año al frente de la Delegación del Gobierno en Asturias y hace balance con mirada crítica y optimista a la vez. ... En la continuación de esta entrevista con EL COMERCIO, la dirigente socialista aborda los grandes retos de la comunidad. Con tono directo, Lastra reivindica la gestión socialista en un contexto complejo, marcado por la necesidad de inversión y la pugna entre partidos.

–¿Qué pensó cuando supo que el Gobierno iba a defender ante la UE, como hizo este miércoles, la legalidad de la prórroga del peaje del Huerna?

–Lo primero de todo quiero dejar claro que el Gobierno actual del Partido Socialista no está de acuerdo con el peaje del Huerna, nunca lo hemos estado. Hay un único culpable de este peaje, que es el gobierno del Partido Popular, el de José María Aznar, que es el toma la decisión política, porque esa sí fue una decisión política, de prorrogar el peaje hasta el hasta el año 2050. Pero nosotros no podemos anularlo simplemente por razones políticas.

–Pero si dice que no están de acuerdo con el peaje...

–Y no lo estamos, pero no podemos anular la prórroga. ¿Por qué? Porque en derecho administrativo lo que rige es la presunción de validez y lo que tenemos que defender como Gobierno es la validez jurídica de las actuaciones que se adoptaron en ese momento. Por tanto, el Gobierno tiene que respetar y, en este caso, defender ese acto aunque no lo comparta.

–El PP utilizó como argumento criterios técnicos para justificar en aquel momento la prórroga y ahora el Gobierno justifica su mantenimiento con los mismos criterios. ¿Entiende que es difícil de comprender su argumentación?

–No, no es así. Lo que hizo el PP en la prórroga del peaje del Huerna hace 25 años fue ampliarla no con estos argumentos, en absoluto, lo que hicieron fue un procedimiento nuevo y eso es lo que se tiene que dirimir ahora. Ahora mismo lo que no se está decidiendo es prorrogar el peaje, que fue lo que se hizo en ese momento, sino defender el papel de la Administración en lo que se hizo, que entendemos fue ajustado a derecho. Otra cosa es que políticamente no estemos de acuerdo con la decisión que se tomó.

–El ministerio actúa en contra de lo que pide el Principado, la FSA, todos los partidos de Asturias, los agentes sociales,... ¿Hubiese sido preferido ser la delegada del Gobierno que liberara el peaje?

–Lo que me gustaría es que no se hubiera prorrogado el peaje y me gustaría que el Partido Popular no hubiera condenado a todos los asturianos a seguir pagando el peaje hasta el año 2050, porque la realidad es esa. Hay un único culpable de esta situación, que es el PP, que ahora parece que se quiere ir de rositas de una decisión que sí tomaron por criterios políticos y no técnicos.

–El Huerna lleva en obras desde julio, que se suman a las del argayón. Los usuarios están pagando 15,6 euros por hacer buena parte del recorrido con un solo carril y una velocidad limitada. ¿Hasta cuándo va a durar esta situación?

–Bueno, aquí han pasado dos cosas. Una, que nosotros tenemos que adecuar los túneles, no solamente los del Huerna, sino otros en el resto de Asturias a la legislación europea. Y dos, la desgracia del argayo del Huerna. La inversión total en los túneles es de unos 68 millones de euros. Las obras van a buen ritmo, pero todavía vamos a tener para una temporada.

–¿Puede poner una fecha?

–Prefiero no dar fechas, pero las obras van a buen ritmo y lo que se está haciendo es intentar que las molestias a los usuarios sean las mínimas posibles. Por ejemplo, van a tener que hacerse algunas voladuras y se van a hacer en momentos en los que menos tráfico haya. Y lo que estamos intentando es que todas estas obras tengan la menor implicación posible para los usuarios de las vías.

Autovía del suroccidente

–Seguimos con autovías. Nos vamos al suroccidente. Cornellana-Salas se adjudicó hace 18 años. ¿Cuándo va a estar terminado ese tramo?

–Espero que pronto, pero es verdad que nos encontramos con una situación sobrevenida, como fue el argayo de Casazorrina. Para que nos hagamos una idea, hasta la dana fue la mayor obra de emergencia hasta ese momento en carreteras del Estado, el mayor movimiento de tierras de la península. Son 34 millones de euros los que se han invertido y se está trabajando con normalidad, pero ha costado mucho porque había que empezar a trabajar por arriba y sosteniendo todo el argayo. Espero que a lo largo del año que viene podamos tener buenas noticias.

–El siguiente paso sería actualizar el proyecto de de la segunda calzada de Salas-La Espina.

–Ahora mismo estamos inmersos en Casazorrina, porque además es la mayor preocupación que tenemos precisamente por la demora. Porque, como usted decía, llevamos 18 años con esa obra.

–Esta semana dijo el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, citando fuentes de CAF, que los trenes que se fabrican para renovar la flota, fruto de lo Acuerdos de la Castellana, no estarían en el primer semestre del 2026. ¿Lo confirma o lo niega?

–Ni confirmo ni desmiento porque no nos consta esa afirmación. Lo que nos consta es que están en fabricación y tendrá que ser la empresa la que nos diga si van en fecha o no, pero en todo caso están en fabricación desde febrero de 2024 los 10 primeros trenes.

–¿Está asegurada la gratuidad del tren en Asturias hasta que no se cumpla lo acordado?

–Los Acuerdos de la Castellana fueron una conquista que lideró el presidente del Principado y lo que contemplan es que mientras no se entreguen eh esos trenes, Asturias seguirá disfrutando de la gratuidad de las cercanías. Espero que los trenes se entreguen cuanto antes, pero si no es así, la gente seguirá viajando de manera gratuita.

–¿En qué punto está ahora mismo el el plan de cercanías de Asturias?

–El plan de cercanías de Asturias es la historia de un éxito. Gracias al impulso conjunto del Gobierno de España y del presidente Barbón, se pone en marcha. Son más de 1.500 millones de euros en nuestra red de cercanías. Estamos hablando de multitud eh de actuaciones que se están haciendo, como por ejemplo, Gijón-Laviana, que es la historia de un éxito. Se puso en marcha a principios de verano y se ha conseguido que el viaje sea haya reducido en media hora y se han puesto hasta seis trenes semidirectos nuevos. Pues ese es el camino que nosotros queremos transitar.

–Los ministerios han ido remitiendo a Hacienda sus prioridades de cara a los presupuestos del próximo año. ¿Saldrá Asturias bien parada?

–Siempre sale bien parada en los presupuestos generales del Estado. El compromiso del Gobierno de España con Asturias es claro y meridiano. Hablamos, por ejemplo, en infraestructuras, hablamos de la variante de Pajares, del plan de cercanías, del soterramiento de Langreo, de obras que estaban empantanadas y abandonadas por parte de gobiernos anteriores y que ha sido este Gobierno quien los ha reactivado y acabado.

–Bueno, los últimos informes de de ejecución presupuestaria fueron motivo de enfado, por parte del del gobierno de Asturias por el bajo grado de ejecución. Se anunció una comisión bilateral de seguimiento que no se ha constituido.

–Actualmente todo va por buen camino, el grado de ejecución ahora es más alto que hace dos años. Yo respeto mucho las comisiones bilaterales entre el Gobierno del Principado y el de España, pero también le digo que el presidente de Asturias tiene línea directa con todos los ministerios y sobre todo con Pedro Sánchez.

–¿Se hará la estación intermodal Interzalia?

–Por supuesto que se hará porque nosotros defendemos el plan director del Corredor Atlántico. Estamos hablando de inversiones por 2.200 millones de eurosasí como de consolidar la ZALIA como el interland estratégico del puerto de Gijón dentro de la red básica del Corredor Atlántico. Se pretende impulsar la Interzalia para optimizar el tránsito de de mercancías desde los puertos y carreteras hacia el ferrocarril.

–¿Y en qué fase se encuentra?

–Estamos precisamente con todo lo que tiene que ser la planificación. El problema es que el anterior Gobierno de España no tenía planificación ninguna ni ganas de participar en ninguna de ella, pero este Gobierno sí está comprometido con Interzalia.

–Lloreda-Veriña. ¿Tiene ya alguna fecha o al menos un horizonte de cuándo podría estar la la obra en marcha?

–Toda la documentación ya está Ministerio de Transición Ecológica para la declaración de impacto ambiental. Se ha hecho, de verdad, un trabajo ingente de mucha gente del Principado, de la Demarcación de Carreteras, del propio director general de Carreteras y del área de Fomento de esta delegación para que toda la documentación ya esté en el ministerio. Para nosotros es fundamental para los accesos al puerto, para la ZALIA, para la zona oeste de Gijón, porque además va unido a la humanización de la avenida Príncipe de Asturias, que es el próximo hito,. Por eso hay que sacar cuanto antes Lloreda-Veriña.

–¿Cuándo podremos ver la alternativa definitiva para el vial de Jove?

–En eso es en lo que estamos trabajando. Como le decía, para nosotros la zona oeste de Gijón es fundamental y le puedo asegurar que el grueso de las conversaciones que tenemos entre el Gobierno de España y el Principado es sobre la zona oeste de Gijón.

–El Principado apuesta por la salida por Aboño. ¿Usted también?

–Lo que hay que asegurar es el acceso al puerto. A día de hoy siguen transitando por la Avenida Príncipe de Asturias los tráficos y para poder humanizar de una manera real esa vía lo que hay que hacer es sacar las mercancías de allí. Por lo tanto, para nosotros la mejor opción es el acceso por Aboño.

–¿En qué situación está el proyecto de la estación intermodal, de Gijón?

–Se está redactando el proyecto y Gijón al Norte está trabajando ya para licitar las obras de la primera fase de la estación intermodal, con una inversión global de más de 53 millones de euros. Además, la ejecución de esos trabajos es imprescindible para afrontar el resto del proyecto, porque incluyen cuestiones como la la demolición del viaducto de Carlos Marx, el desvío de colectores y de saneamientos que hay en la zona... Se está desarrollando un trabajo técnico muy intenso, porque estamos hablando más de 30 proyectos que luego tienen que ser ejecutados. Es decir, que que no se está parando, no hay nada parado, y en el primer semestre de 2026 creo que ya se pueden licitar perfectamente las obras de la estación.

–¿Qué le pareció el proyecto de Naval Azul?

–No es a mí a quien me toca opinar, le toca opinar en este caso a la ciudadanía de Gijón. Pero nosotros siempre hemos colaborado con las distintas administraciones de Gijón, por eso me parece injusto la acusación que se nos hace

–Entiendo que algo sí tiene que opinar cuando forma parte del consejo de administración del puerto, que precisamente mantuvo un tira y afloja con el Ayuntamiento por Naval Azul.

–Ahí lo que había eran distintas visiones sobre cómo resolver una situación. Creo que lo que había era la intención por ambas partes de desarrollar esa zona y el puerto lo que entendía era que era más fácil, incluso para el propio Ayuntamiento, la solución que aportaba la autoridad portuaria. Bueno, finalmente fue un escollo que duró unas semanas, está solucionado y y ahora mismo la visión que tiene la actual autoridad portuaria es de abrirse más a la ciudad, de darse más a conocer, de solucionar antiguos conflictos que estaban enquistado.