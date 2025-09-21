Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adriana Lastra, sentada en uno de los bancos de los jardines de la Plaza de España, en Oviedo, donde está la sede de la Delegación del Gobierno en Asturias. Mario Rojas
Adriana Lastra. Delegada del Gobierno en Asturias

«No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»

«En el primer semestre de 2026 ya se podrían licitar perfectamente las obras de la estación intermodal de Gijón»

Daniel Fernández

Oviedo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:07

Adriana Lastra cumple un año al frente de la Delegación del Gobierno en Asturias y hace balance con mirada crítica y optimista a la vez. ... En la continuación de esta entrevista con EL COMERCIO, la dirigente socialista aborda los grandes retos de la comunidad. Con tono directo, Lastra reivindica la gestión socialista en un contexto complejo, marcado por la necesidad de inversión y la pugna entre partidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  2. 2 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  3. 3 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  4. 4 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  5. 5 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  6. 6 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas
  7. 7

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  8. 8 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  9. 9

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  10. 10

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»

«No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»