Yassine Kanjaa, el presunto yihadista que irrumpió con un machete en dos iglesias de Algeciras y asesinó al sacristán Diego Valencia Efe

El tribunal interna 30 años al asesino del sacristán de Algeciras por «alteración psiquiátrica»

La Audiencia Nacional le absuelve del crimen de enero de 2023, descarta su carácter terrorista y ordena su ingreso en un centro especializado al apreciar la eximente completa

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

La Audiencia Nacional ha absuelto a Yassin Kanjaa, el joven marroquí juzgado por el asesinato del sacristán Diego Valencia, ocurrido en Algeciras el 25 de ... enero de 2023, y por causar heridas a otras dos personas. El tribunal aprecia la eximente completa de alteración psiquiátrica en el momento de los hechos, considera que no hubo motivaciones yihadistas en el ataque y ordena su internamiento por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.

