Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos Efe

Ábalos pide al Supremo que expulse de la causa al PP y a Vox

El nuevo abogado del exministro tacha de «perversión» que los partidos políticos puedan personarse como acusación popular

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:42

Comenta

José Luis Ábalos ha pedido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que expulse del 'caso Koldo' a los partidos políticos que ejercen como acusación ... popular, o sea al Partido Popular, que dirige a la decenas de organizaciones personas, y a Vox. Esta petición es la primera maniobra del abogado del exministro, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, que la pasada semana se hizo cargo de la defensa del imputado, tras la ruptura del diputado con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez, después de que éste le presionara para llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  4. 4 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  5. 5 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  6. 6 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  7. 7

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  8. 8 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  9. 9 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  10. 10 Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ábalos pide al Supremo que expulse de la causa al PP y a Vox

Ábalos pide al Supremo que expulse de la causa al PP y a Vox