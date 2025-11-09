Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Miles de personas participan en la manifestación por la Sanidad Pública celebrada este domingo en Sevilla. EFE

Más de 56.000 personas se manifiestan en defensa de la sanidad pública en Andalucía

Convocadas por la plataforma Marea Blanca, UGT y CC OO, junto a los partidos de izquierdas, reclaman la dimisión del presidente andaluz por los fallos en el cribado del cáncer de mama

E. P.

Sevilla

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:51

Más de 56.000 personas se han manifestado este domingo en las ocho provincias andaluzas en las distintas concentraciones en defensa de la sanidad pública ... convocadas por la plataforma Marea Blanca, junto a los sindicatos UGT y CCOO, y secundada por todos los partidos políticos de izquierdas de la región. En esas marchas, los manifestantes, bajo el lema 'En defensa de nuestra Sanidad Pública', han exigido la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a gritos de «Moreno, escucha, el pueblo está en la lucha».

