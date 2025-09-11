Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista de la movilización con motivo de la Diada del 11 de septiembre. EFE

El independentismo, en caída libre, llama a desobedecer las sentencias sobre el catalán

Unas 28.000 personas se manifiestan en Barcelona a favor de la secesión, según la Guardia Urbana

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:23

Nunca se sabrá si la meteorología ha sido el detonante definitivo o si ya las cifras iban a ser muy menores. Aunque al final no ... ha llovido, como se esperaba y en abundancia, la manifestación independentista de la Diada de Cataluña, el termómetro que toma la temperatura de cómo está el nacionalismo catalán, ha pinchado este jueves de manera clara y contundente y ha registrado cifras de años muy previos al 'procés'.

