La hora más complicada para volver será el domingo 31 por la tarde. FP

Tráfico prevé más de cinco millones de trayectos por la Operación Retorno

Juan Roig Valor

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:35

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este fin de semana el último dispositivo especial del verano para dar cobertura al regreso de ... las vacaciones de agosto. El operativo, que arrancará mañana viernes 29 de agosto a las 15:00 horas y se prolongará hasta la medianoche del domingo 31, prevé más de cinco millones de desplazamientos de largo recorrido, coincidiendo con el retorno generalizado tras el periodo estival y con los viajes de salida de quienes inician sus vacaciones en septiembre.

