El nuevo Renault Austral. R.C.

Sobresaliente en relación precio - prestaciones - equipamiento

El nuevo Renault Austral es un SUV compacto por fuera, espacioso y modular por dentro, que ofrece una gran versatilidad

Manu Cortés

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:05

Renaut moderniza su modelo Austral de una forma profunda, empezando por el exterior. Además, el ambiente a bordo refleja la elegancia del nuevo estilo exterior ... con nuevos asientos delanteros y nuevas tapicerías. El equipamiento tecnológico se enriquece con el reconocimiento facial del conductor y nuevas aplicaciones disponibles a través del sistema openR link con Google integrado. Su motorización full hybrid E-Tech de 200 caballos de potencia combinada con una caja de cambios automática le permite ofrecer una de las mejores relaciones potencia/consumo/confort del mercado. El sistema direccional de las cuatro ruedas 4Control advanced, los reglajes multi-sense y los 32 sistemas de seguridad activa de última generación contribuyen a ofrecer el máximo nivel de confort de conducción y seguridad a bordo.

