Qué significa la nueva señal 'S-43' que hay en la carreteras españolas y qué multa pueden poner a los conductores por no cumplirla

La seguridad vial no solo depende de saber manejar un vehículo, sino también de entender y respetar cada una de las señales que aparecen ... en nuestro camino. Las normas de tráfico están diseñadas para evitar accidentes, organizar la circulación y asegurar que distintos modos de transporte, como coches, bicicletas, patinetes o peatones, puedan convivir en armonía. Por eso, cuando una nueva señal entra en vigor, es importante saber exactamente qué significa y cómo puede afectarnos.

Desde el pasado 1 de julio de 2025, las carreteras españolas han comenzado a incorporar una señal que hasta ahora era totalmente desconocida para la mayoría de conductores: la S-43. Se trata de un cartel cuadrado, de fondo azul, con iconos de una bicicleta, un patinete eléctrico y un peatón. Su objetivo es claro: regular el uso compartido de ciertas vías urbanas entre estos tres tipos de usuarios, delimitando sus espacios y fomentando una movilidad más segura y ordenada.

¿Qué significa la señal S‑43?

La nueva señal S-43, aprobada por la Dirección General de Tráfico (DGT), indica una vía reservada para bicicletas, vehículos de movilidad personal (como patinetes eléctricos) y peatones, con espacios diferenciados para cada grupo. Su diseño en color azul la identifica como señal de información, y se utiliza en tramos urbanos donde estos tres modos de desplazamiento comparten la vía pero con zonas específicas para evitar accidentes.

➡️ La nueva señal vía S-43 indica la existencia de una vía destinada a la circulación de ciclos, vehículos de movilidad personal #VMP y #peatones con espacio diferenciado entre los dos primeros y los terceros. #NuevasSeñales pic.twitter.com/tqmTEnuOl0 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 28, 2025

En otras palabras, esta señal no solo informa de la existencia de un espacio mixto, sino que establece una obligación de uso correcto para quienes transitan por allí: peatones por un lado y ciclistas y usuarios de VMP por el otro. Este tipo de vías son cada vez más comunes en ciudades que buscan promover la movilidad sostenible sin comprometer la seguridad de los viandantes.

Según ha informado la propia DGT en su web oficial, esta señal forma parte del nuevo catálogo oficial de señales aprobado por el Gobierno el 1 de julio. Aunque su instalación será progresiva, todos los nuevos proyectos de señalización deberán incluirla si se dan las condiciones adecuadas.

¿Qué multa pueden imponerte por no cumplirla?

Aunque la señal S-43 es nueva, las consecuencias de no respetarla ya están reguladas dentro de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Según la normativa, no obedecer una señal de tráfico constituye una infracción grave que, aunque no conlleva la pérdida de puntos, es sancionada con hasta 200 euros de multa.

La multa puede aplicarse tanto a conductores de vehículos a motor que invadan el espacio reservado, como a ciclistas o usuarios de patinete que circulen por la zona peatonal en lugar de respetar su carril asignado. La clave está en seguir la distribución del espacio que marca la señal, para evitar situaciones de peligro.