Volvo reinventa el cinturón de seguridad: más inteligente y adaptable

La marca sueca Volvo Cars es universalmente reconocida como la pionera e innovadora por excelencia en materia de seguridad en el sector automotriz. Este estatus ... no se basa solo en sus productos actuales, sino en un legado histórico que ha transformado la seguridad vial a escala global, beneficiando a todos los fabricantes y, lo más importante, a la vida de millones de personas.

El hito más definitorio de la marca es la invención, en 1959, del cinturón de seguridad de tres puntos por el ingeniero de Volvo Nils Bohlin.

Este invento es, con diferencia, el dispositivo de seguridad automovilística que más vidas ha salvado en la historia.

Siguiendo esta trayectoria, la compañía acaba de «reinventar» el cinturón de seguridad multiadaptativo de la compañía, que hará su debut en el próximo SUV totalmente eléctrico Volvo EX60, un elemento que ha sido seleccionado por la prestigiosa TIME como uno de los mejores inventos de 2025.

El galardón, que sitúa la innovación sueca entre las 300 más extraordinarias que transformarán nuestras vidas, marca el segundo año consecutivo en que Volvo Cars logra entrar en la influyente lista de TIME.

El nuevo cinturón de seguridad multiadaptativo está diseñado para llevar la protección a un nivel superior, ajustándose de manera inteligente a dos factores cruciales: las condiciones de tráfico y el perfil único de la persona que lo lleva puesto.

Åsa Haglund, responsable del Centro de Seguridad de Volvo Cars, señaló el orgullo de la compañía por este reconocimiento. «Con el cinturón de seguridad multiadaptativo que llevará el próximo EX60, aprovechamos los datos en tiempo real para adaptarlo a la situación y a la persona que lo lleva puesto, por lo que proporciona una protección más inteligente y personalizada que puede ayudar a reducir lesiones», afirmó Haglund.

Otros inventos de Volvo 1972: El Asiento de Seguridad para Niños a Contramarcha. Basado en el principio de que la cabeza de los niños es desproporcionadamente pesada respecto a su cuerpo, este diseño se convirtió en la base de la seguridad infantil moderna. 1991: SIPS (Sistema de Protección contra Impactos Laterales). El primer sistema integrado para proteger a los ocupantes en caso de colisión lateral, absorbiendo energía y alejando al pasajero de la zona de impacto. 1998: WHIPS (Sistema de Protección contra Latigazos Cervicales). Un sistema integrado en los asientos que reduce el riesgo de lesiones cervicales graves en colisiones traseras.

El sistema utiliza los avanzados sensores interiores y exteriores del vehículo para recopilar datos clave sobre el conductor o pasajero, incluyendo su estatura, peso, forma del cuerpo y posición del asiento. De esta forma, puede personalizar la protección en caso de accidente.

Por ejemplo, el sistema ajusta la carga del cinturón de manera diferente según la complexión física. Si un ocupante más corpulento sufre un accidente grave, el ajuste de carga del cinturón será más alto para mitigar el riesgo de lesiones en la cabeza. Por el contrario, si un ocupante menos corpulento sufre un accidente más leve, el sistema aplica un ajuste de carga más bajo para reducir la posibilidad de fractura de las costillas.

La nueva prestación de seguridad no es estática. Sus funciones se han diseñado para mejorar continuamente mediante actualizaciones inalámbricas de software. A medida que Volvo Cars recopile más datos reales de conducción y situaciones, el vehículo irá perfeccionando su conocimiento de los ocupantes y de nuevas situaciones, creando estrategias de respuesta aún más precisas. Esto subraya el compromiso de Volvo por seguir siendo pionera en innovación, aprovechando el potencial de la información extraída de los datos reales.

Esta nueva tecnología sigue la estela de otra innovación de Volvo incluida en la lista de TIME el año pasado. El innovador sistema Driver Understanding integrado en los Volvo EX90 y ES90 utiliza tecnología de detección en tiempo real para determinar si un conductor está distraído, cansado o incapacitado, permitiendo que el vehículo intervenga con apoyo en caso necesario.

El debut mundial del Volvo EX60, el SUV totalmente eléctrico que utilizará por primera vez el cinturón de seguridad multiadaptativo, está previsto para el 21 de enero de 2026 durante un acto que será retransmitido en directo desde Estocolmo, Suecia.