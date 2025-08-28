Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

YANGWANG U9 P.F.

Este vehículo eléctrico chino se ha convertido en el más rápido del mundo

S. M.

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:00

YANGWANG, la marca de lujo de BYD, ha logrado un nuevo hito en la historia del automóvil: el superdeportivo YANGWANG U9 Track Edition ha alcanzado ... una velocidad máxima de 472,41 km/h el pasado 8 de agosto de 2025, en la pista de pruebas ATP Automotive Testing Papenburg (Alemania), convirtiéndose en el vehículo eléctrico más rápido del mundo.

