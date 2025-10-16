Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamborghini ofrece un catálogo de más de 400 tonos únicos F. P.

El secreto detrás de los 400 tonos únicos de Lamborghini

J. Bacorelle

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:01

Comenta

La paleta de colores de Lamborghini no solo ofrece variedad, sino que está tejida con historias, celebraciones y técnicas artesanales exclusivas. Estos tonos buscan conmemorar ... eventos o rendir tributo a momentos específicos de la marca, trascendiendo la mera estética.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  4. 4 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  5. 5 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  6. 6 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  7. 7 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  8. 8 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes
  9. 9 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia
  10. 10 Presunto intento de fuga de prisión del arrestado por matar a tiros a un rapero sueco en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El secreto detrás de los 400 tonos únicos de Lamborghini

El secreto detrás de los 400 tonos únicos de Lamborghini