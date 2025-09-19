Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
VEM 2025 P.F.

¿Quieres ver y conocer todos los modelos eléctricos que existen de 2 y 4 ruedas? Esta es tu cita

N. S.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:00

La mejor feria de España en exposición de vehículos eléctricos de 2 y 4 ruedas ya ha dado comienzo. Durante este viernes 19, seguido de ... este fin de semana 20 y 21 de septiembre, la Plaza de Colón de Madrid será testigo de una inmejorable oferta de modelos nuevos de vehículos eléctricos con posibilidad de probarlos; así como una oferta de productos y promociones exclusivas. En sus ya diez ediciones la feria ha sido testigo de la evolución tecnológica en la automoción asociada al vehículo eléctrico, hasta llegar al momento actual en el que el sector goza de muy buena salud, con un creciente interés de la ciudadanía y récord en cifras de matriculaciones e instalación de puntos de recarga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  2. 2 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  5. 5 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  6. 6 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  7. 7 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  8. 8 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  9. 9

    Aena aprueba los primeros planes para ampliar el aeropuerto de Málaga por encima de los 36 millones de pasajeros
  10. 10 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Quieres ver y conocer todos los modelos eléctricos que existen de 2 y 4 ruedas? Esta es tu cita

¿Quieres ver y conocer todos los modelos eléctricos que existen de 2 y 4 ruedas? Esta es tu cita