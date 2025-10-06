Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Atreverse a conducir sin tener este permiso puede ser constitutivo de un delito tipificado en el artículo 384 del Código Penal F. P.

¿Olvido o delito? Las sanciones por no llevar el carné de conducir en España

J. Bacorelle

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:21

Comenta

Circular con el permiso de conducir caducado o, directamente, sin haberse examinado jamás para conseguirlo son infracciones más comunes de lo que podríamos pensar y ... que pueden llevar al conductor, en algunos casos, ante los tribunales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  5. 5 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  6. 6 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  7. 7 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  8. 8 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga
  9. 9 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello
  10. 10 Alerta sanitaria por la presencia de fragmentos metálicos en un confit de foie

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Olvido o delito? Las sanciones por no llevar el carné de conducir en España

¿Olvido o delito? Las sanciones por no llevar el carné de conducir en España