Honda Civic Type R F. P.

Honda rinde homenaje al Civic Type R con un mapa interactivo de las carreteras más icónicas de Europa

Canal Motor

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:01

Honda ha lanzado «Dream Drives», un mapa interactivo con la colección definitiva de las mejores carreteras europeas para rendir homenaje al Honda Civic Type R, ... un modelo que dice adiós a su comercialización en Europa tras casi tres décadas de historia.

