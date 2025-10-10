Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jim Baumbick, presidente de Ford Europa P.F.

Ford nombra a Jim Baumbick Presidente de Ford Europa

Canal Motor

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:58

Comenta

Jim Baumbick ha sido nombrado presidente de Ford Europa, con efecto a partir del 1 de noviembre.

En este cargo, Baumbick, quien más recientemente ha ... trabajado como vicepresidente de Desarrollo Avanzado de Productos, Cycle Plan y Programas, dirigirá la dirección estratégica de la unidad de negocio europea de la compañía para impulsar una mayor alineación con los socios clave en la región, desarrollar productos relevantes para los clientes europeos y lograr una ejecución más rápida y eficiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  7. 7 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  8. 8 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  9. 9

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  10. 10 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ford nombra a Jim Baumbick Presidente de Ford Europa

Ford nombra a Jim Baumbick Presidente de Ford Europa