Ford nombra a Jim Baumbick Presidente de Ford Europa

Canal Motor Viernes, 10 de octubre 2025, 17:58 Comenta Compartir

Jim Baumbick ha sido nombrado presidente de Ford Europa, con efecto a partir del 1 de noviembre.

En este cargo, Baumbick, quien más recientemente ha ... trabajado como vicepresidente de Desarrollo Avanzado de Productos, Cycle Plan y Programas, dirigirá la dirección estratégica de la unidad de negocio europea de la compañía para impulsar una mayor alineación con los socios clave en la región, desarrollar productos relevantes para los clientes europeos y lograr una ejecución más rápida y eficiente.

Baumbick reportará a John Lawler, vicepresidente de Ford. Baumbick ha ocupado una variedad de roles en Ford, incluyendo el de director global de desarrollo de productos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión