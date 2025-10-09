Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El sistema, denominado Cord-Approx, actúa como un coordinador digital IMDEA Networks Institute

Diseñan un sistema que reduce el tiempo de búsqueda de aparcamiento en ciudades

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:57

Un equipo de investigadores de IMDEA Networks ha diseñado Cord-Approx, un innovador sistema de coordinación que predice la disponibilidad de plazas de aparcamiento en ... la calle y asigna espacios a los conductores, transformando el «caos total en un proceso organizado». Las simulaciones realizadas con datos reales de Madrid muestran que el tiempo medio de búsqueda se reduce de 20 minutos a solo 6,7.

