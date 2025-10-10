Más consumo y probabilidades de reventón: La importancia de llevar los neumáticos con la presión adecuada
N.S.
Viernes, 10 de octubre 2025, 10:00
En Europa se estima que más de la mitad de los conductores circula con presiones incorrectas. Esta práctica aumenta la resistencia a la rodadura, obliga ... al motor a trabajar más y genera mayor consumo de combustible y emisiones de CO₂. Bajo este supuesto (≥50%), el impacto agregado se sitúa en torno a 5.800 millones de litros de combustible y 13 millones de toneladas de CO₂ al año por baja presión.
Y es que mantener la presión correcta en los neumáticos no es solo una medida básica de seguridad vial: también es una de las formas más eficaces de reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Según datos de AECA-ITV, en 2024 casi un 20% de los defectos graves detectados en las inspecciones técnicas de vehículos en España estuvieron relacionados con neumáticos y suspensión.
Asimismo, la baja presión de los neumáticos puede elevar el riesgo de reventón y de siniestros asociados. La NHTSA calcula que la subinflación está presente en torno al 20% de los reventones que terminan en accidente, y que conducir con subinflación severa (>25%) triplica la probabilidad de verse implicado en un choque relacionado con los neumáticos. Además, el riesgo de reventón puede aparecer a partir de 0,5 bar por debajo de la presión recomendada.
En España circulan más de 25 millones de turismos, con una edad media superior a los 15 años. Mantener la presión recomendada podría reducir el consumo entre un 5% y un 10%, lo que supone un ahorro medio de 45 litros por vehículo al año. Además, circular con 0,5 bar menos de lo indicado reduce la vida útil del neumático en torno a un 20%, y con 1 bar menos, hasta un 30%. Si extrapolamos al conjunto del parque móvil, la circulación con presión baja generaría un consumo adicional estimado de 271 millones de litros de combustible al año, equivalente a 680.000 toneladas evitables de CO₂.
El problema no es solo económico o ambiental: la presión insuficiente compromete la seguridad vial, ya que disminuye el agarre y aumenta la distancia de frenado. Por eso, además de mantener la presión correcta indicada por el fabricante, hay tres prácticas clave que contribuyen de forma directa a prolongar la vida útil del neumático, optimizar el consumo y mantener las prestaciones de seguridad.
Primero, un correcto equilibrado del neumático reduce vibraciones en marcha, evita desgastes irregulares y mejora el confort y la precisión de la dirección. Segundo, la correcta alineación de la dirección del vehículo. Una geometría fuera de tolerancia provoca desgastes laterales e irregulares; mantener la alineación en valores especificados previene ese desgaste prematuro y ayuda a que el vehículo circule recto. También estilo de conducción, por ejemplo, evitar frenazos y aceleraciones bruscas, anticipar maniobras y mantener una velocidad estable disminuye la temperatura y la abrasión de la banda de rodadura, alargando su vida útil y reduciendo el consumo.
Por lo tanto, revisar la presión de los neumáticos una vez al mes y antes de cada viaje es una acción simple que ayuda a reducir el consumo y las emisiones, prolonga la vida útil del neumático y mejora la seguridad en carretera. La sostenibilidad empieza por un mantenimiento responsable en cada etapa de su uso.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión