Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cleverea

Comprueba si eres una persona agresiva y peligrosa cuando conduces

A. Noguerol

Jueves, 16 de octubre 2025, 06:05

Comenta

Todos los conductores adoptan, en mayor o menor medida, ciertas costumbres al volante, pero muchas de ellas no solo resultan molestas para los demás usuarios ... de la vía, sino que suponen un riesgo para la seguridad y están penalizadas con importantes multas e incluso la retirada de puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  4. 4 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  5. 5 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  6. 6 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes
  7. 7 Arrestan al encargado de un restaurante de Estepona por agresiones sexuales a tres camareras
  8. 8 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia
  9. 9

    El Don Pepe Gran Meliá cierra sus puertas un año para una reforma integral de 40 millones de inversión
  10. 10

    El Hospital de la Axarquía desarrolla una práctica pionera en salud mental en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Comprueba si eres una persona agresiva y peligrosa cuando conduces

Comprueba si eres una persona agresiva y peligrosa cuando conduces