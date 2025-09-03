Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los peligros de circular cerca de un incendio forestal F. P.

¿Tu coche estuvo cerca de un incendio? Revisa estos componentes clave

Patxi Fernández

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:41

Cada verano, y este año con más intensidad, se repiten las imágenes de vehículos calcinados por incendios forestales. Muchos propietarios respiran con tranquilidad al comprobar ... que su coche no se ha incendiado. Sin embargo, un informe de la iniciativa 'Elige calidad, elige confianza' (ECEC) de Sernauto, la Asociación Española de Fabricantes de Componentes de Automoción, revela un peligro menos visible pero igualmente perjudicial: el daño que sufren los vehículos que se encuentran cerca de un fuego, incluso si no son alcanzados directamente por las llamas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  2. 2

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  3. 3 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  4. 4

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  5. 5 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  6. 6

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  7. 7 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  8. 8 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  9. 9 Un hombre pierde parte de su pensión tras hacerle caso a ChatGPT y jubilarse anticipadamente
  10. 10 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Tu coche estuvo cerca de un incendio? Revisa estos componentes clave

¿Tu coche estuvo cerca de un incendio? Revisa estos componentes clave