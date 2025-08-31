Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Transportar equipaje extra en el coche P.F.

¿No te cabe todo el equipaje en el coche? Prueba con estos extras

N. Soage

Domingo, 31 de agosto 2025, 09:00

Comienza la operación retorno de las vacaciones de verano y millones de conductores volverán en coche de sus lugares de descanso. Normalmente, este trayecto se ... hace con más bultos, es decir, todo el equipaje habitual al que hay que sumar las nuevas adquisiciones hechas durante las vacaciones. Por eso es muy importante conocer que hay muchas opciones disponibles para transportar todo este equipaje de forma segura y cumpliendo siempre con lo establecido en la normativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de una víctima del entrenador de kárate de Torremolinos a dos amigos desveló los presuntos abusos hacia ellos
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  4. 4 Así es el hotel de Leo Messi que está a menos de una hora de Málaga
  5. 5

    Comer es más caro que nunca y ya se resiente el negocio de la hostelería en Málaga
  6. 6

    Aurelio Rojas, el cardiólogo malagueño de los 600.000 seguidores
  7. 7 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre
  8. 8

    Zafarrancho del Málaga al cierre del mercado de fichajes
  9. 9 Retrasos «importantes» en los AVE entre Málaga y Madrid por el incendio de un tren en Ciudad Real en plena operación retorno
  10. 10

    Carmina Rodríguez: «Me gusta rendirles homenaje con mi marca a los pocos sitios de Málaga que quedan con autenticidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿No te cabe todo el equipaje en el coche? Prueba con estos extras

¿No te cabe todo el equipaje en el coche? Prueba con estos extras