66 aniversario de Mini P.F.

66 años de una marca que más impacto ha tenido en el mundo del automóvil

N. S.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:00

El 26 de agosto de 1959, la British Motor Corporation presentó el primer Mini. Nadie podía imaginar entonces el impacto que tendría en el mundo ... del automóvil el innovador concepto del brillante ingeniero británico Alec Issigonis. 66 años después del lanzamiento del ahora legendario Classic Mini, la marca Mini echa la vista atrás a décadas de éxitos en competición, innovación visionaria, diseño rompedor y un placer de conducción inconfundible.

