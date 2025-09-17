Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ahorrar combustible P.F.

Cómo ahorrar en gasolina y empezar la Vuelta al cole con dinero en el bolsillo

N. S.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:00

La conducción eficiente y el buen mantenimiento del vehículo son dos elementos clave para reducir de forma significativa el consumo de combustible y las emisiones ... contaminantes de una forma real. Y es tan simple como seguir una serie de consejos con los que los conductores podrán conseguir un ahorro importante en el consumo de combustible y obtendrán una reducción en las emisiones de su vehículo, según Norauto. Además, hay que tener en cuenta que realizar una conducción eficiente también supone menos costes en el mantenimiento del vehículo, como pueden ser frenos, embrague, caja de cambios, motor o neumáticos, ya que se ven sometidos a un menor esfuerzo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  2. 2 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  3. 3 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  4. 4 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  5. 5

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  6. 6

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  7. 7

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  8. 8 Mercadona abre ofertas de empleo fijo en Málaga con sueldos de hasta 2.280 euros al mes
  9. 9

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  10. 10 Una docuserie inmortaliza a Los Chorys de Marbella: cómo pulirse 1.000 millones de pesetas en 20 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cómo ahorrar en gasolina y empezar la Vuelta al cole con dinero en el bolsillo

Cómo ahorrar en gasolina y empezar la Vuelta al cole con dinero en el bolsillo