Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gran Premio FIA Europeo de Camiones P.F.

1.200 CV, 5 toneladas y biocombustible renovable: Nos adentramos en una carrera de camiones

N. Soage

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:00

Comenta

Si hay un día grande, y de los más esperados entre los aficionados en el Circuito del Jarama es cuando se celebra el Gran Premio ... FIA Europeo de Camiones. Y no solo es grande por las decenas de miles de aficionados de toda Europa que se cuentan durante la celebración de este campeonato, también por las máquinas que los disputan. De hecho, sus 13.000 centímetros cúbicos en su motor de 1.200 CV hacen que, hoy por hoy, sean las máquinas más poderosas que podemos ver en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  3. 3 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  4. 4 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  5. 5 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  6. 6 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  7. 7

    La factura electrónica se convierte en un laberinto para siete millones de pymes y autónomos
  8. 8 ¿Me pueden multar por colgar una bandera en la fachada de casa? Esto es lo que dice la ley
  9. 9 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  10. 10

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 1.200 CV, 5 toneladas y biocombustible renovable: Nos adentramos en una carrera de camiones

1.200 CV, 5 toneladas y biocombustible renovable: Nos adentramos en una carrera de camiones