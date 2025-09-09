Tindaya Showcar: la visión de futuro de Cupra

La marca española Cupra ha sorprendido en el Salón del Automóvil de Múnich (IAA Mobility) con la presentación del Tindaya showcar, un prototipo que no ... solo adelanta el futuro lenguaje de diseño de la marca, sino que también reafirma una visión radical para la movilidad: «No drivers, no Cupra».

Con este concepto, la marca se distancia de las tendencias de la conducción autónoma para centrarse en la conexión emocional al volante. «El Tindaya showcar no es un sueño, ni siquiera una ambición. Es nuestra declaración de intenciones como marca, y va a convertirse en realidad», ha declarado Markus Haupt, CEO interino de la compañía.

El diseño del Tindaya rinde homenaje a la montaña volcánica de Fuerteventura que le da nombre. Su exterior presenta una «máscara negra» que cobra vida con una firma lumínica en forma de tres triángulos, imitando un aliento vivo que se extiende desde el frontal hasta los laterales. El morro de «tiburón», las afiladas líneas esculpidas y una silueta fastback, junto con sus grandes llantas de 23 pulgadas, dotan al prototipo de un carácter atlético y robusto, con un diseño que evoca la fuerza de la naturaleza.

El interior del Tindaya ha sido concebido como una «arquitectura totalmente centrada en el conductor». El puesto de conducción está definido por el «Driver Axis», un salpicadero que enmarca una pantalla de 24 pulgadas. Sin embargo, el elemento más revolucionario es «The Jewel», un prisma de cristal que actúa como interfaz sensorial para el conductor. Este objeto «phygital» —que fusiona lo físico y lo digital— permite activar el vehículo, ajustar los modos de conducción y transformar el ambiente interior a través de la luz, el sonido y las sensaciones táctiles.

Cupra Tindaya F. P.

El habitáculo, con una configuración 2+2, presenta una experiencia inmersiva mejorada por un sistema de sonido de alta fidelidad, desarrollado en colaboración con Sennheiser Mobility. Los asientos, con un diseño de nueva generación, han sido fabricados con una innovadora tecnología de tejido 3D que utiliza material 100% reciclado y elimina los residuos de corte y costura.

El Tindaya ofrece tres modos de conducción seleccionables que adaptan la experiencia a las necesidades del conductor: «Conducción Pura», que elimina distracciones para una conexión total con el coche; «Rendimiento Emocionante», que muestra datos de alto rendimiento como las fuerzas G; y la «Experiencia de la Tribu», que ofrece recomendaciones personalizadas basadas en IA y conecta al usuario con la comunidad Cupra.

Con el Tindaya, la marca refuerza su ADN, apostando por un vehículo de diseño musculoso y tecnológico, donde la emoción y el placer de conducir son siempre lo más importante.