Renault 4 E-Tech Van: El clásico renace en versión eléctrica

Renault ha anunciado la apertura de pedidos para su nuevo vehículo comercial, la versión Van del Renault 4 E-Tech eléctrico. Homologado como vehículo N1, ... rinde un claro homenaje a la legendaria furgoneta Renault 4F, que en su momento fue un símbolo de fiabilidad y versatilidad para miles de profesionales.

La nueva versión eléctrica busca replicar el éxito de su predecesora adaptándose a las necesidades de la movilidad sostenible del siglo XXI. La Renault 4F se produjo desde 1961 hasta 1993. Durante esas tres décadas, se convirtió en una herramienta de trabajo esencial para autónomos, pequeñas empresas y servicios postales.

Diseñado especialmente para trabajos de reparto de última milla, empresas de servicios y flotas corporativas, el 4 E-Tech eléctrico van ofrece un rendimiento y una funcionalidad a la medida de los clientes profesionales.

El vehículo incorpora un espacio de carga optimizado que alcanza los 940 dm³ de capacidad (1.045 litros), con una carga útil máxima de 375 kg. El interior del vehículo, que sustituye los asientos traseros por un suelo reforzado y ganchos de sujeción, ofrece un espacio de carga de hasta 1,2 metros de longitud.

Ampliar ¿Cómo era la R4 F? La Renault 4F, también conocida como Renault 4 Fourgonnette, fue la versión comercial y de carga de la icónica berlina Renault 4. Fue un vehículo utilitario muy popular en Europa debido a su fiabilidad, bajo coste de mantenimiento y versatilidad. La principal característica de la 4F era su gran capacidad de carga para su tamaño, con un techo elevado en la parte trasera que diferenciaba su silueta. Aunque la capacidad de carga variaba ligeramente según el modelo, su carga útil rondaba los 300 kg. El volumen de carga era de aproximadamente 1.000 litros, una cifra muy alta para un vehículo tan compacto en su época. Esta popular furgoneta compartía la mecánica con el Renault 4. Sus motores de gasolina eran pequeños, modestos en potencia y muy eficientes. Los más comunes eran de cuatro cilindros en línea, con cilindradas que iban desde los 603 cc iniciales hasta los 1.108 cc de las últimas versiones. La potencia se situaba generalmente entre los 25 y 34 CV. Una de sus peculiaridades técnicas era la caja de cambios, con la palanca de cambios montada en el salpicadero.

Está disponible con dos configuraciones de motor y batería para adaptarse a distintos perfiles de uso. La versión «Autonomía Urbana» equipa un motor de 90 kW (120 CV) y una batería de 40 kWh, que le otorgan una autonomía de hasta 308 km según el ciclo WLTP.

Ampliar Es una opción ideal para profesionales que transportan objetos y herramientas, repartidores de última milla en zonas urbanas, así como para conserjes, empresas de servicios, compañías de alquiler y flotas corporativas F. P.

Para aquellos que requieren un mayor rango, la versión «Autonomía Confort» aumenta la potencia a 110 kW (150 CV) y la capacidad de la batería a 52 kWh, permitiéndole alcanzar hasta 409 km de autonomía.

Sus precios parten desde los 23.954 euros para la versión de «Autonomía Urbana» y desde los 26.284 euros para la versión de «Autonomía Confort» (precios antes de impuestos y sin incluir posibles ayudas públicas). Las dos variantes cuentan con capacidad de carga rápida en corriente continua, que permite recuperar del 15% al 80% de la batería en tan solo 30 minutos, lo que reduce significativamente los tiempos de inactividad para los profesionales.