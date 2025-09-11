Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kia PV5 P.F.

PV5, la entrada de Kia por la puerta grande al segmento comercial y de transporte

N. S.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:00

Kia entra en segmento de los vehículos comerciales por la puerta grande. Bajo la estrategia empresarial global Platform Beyond Vehicle (PBV) de Kia, lanzará muy ... pronto un vehículo comercial de tamaño medio tipo turismo en tres estilos de carrocería: Passenger (pasajeros), Cargo (carga) y Chassis Cab (chasis cabina). Al igual que todos los futuros PBV de Kia, el PV5 aprovechará la tecnología líder en el mundo de Kia para vehículos eléctricos, con el fin de satisfacer las diversas necesidades de una amplia base de clientes. Para ello, ofrecerá una flexibilidad y personalización sin precedentes a través de una innovadora capacidad modular.

