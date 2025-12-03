Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cayenne Electric P.F.

Porsche lanza su modelo de serie más potente de todos los tiempos, y es eléctrico

N. S.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:00

Comenta

Porsche entra en una nueva era, dejando atrás la deportividad con olor a gasolina, para comenzar a sorprender con el nuevo Cayenne totalmente eléctrico. Tanto ... que este modelo, con dos versiones, la básica y el Turbo, acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, de 0 a 200 km/h en 7,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 260 km/h. Este elevado rendimiento es posible gracias a un sistema de propulsión de nuevo desarrollo que entrega hasta 1.156 CV y hasta 1.500 Nm de par cuando se activa el Launch Control. Además, la variante Turbo cuenta con un sistema de refrigeración directa por aceite para el motor eléctrico del eje trasero, que garantiza una alta potencia continua y una gran eficiencia. Se trata de una innovación procedente del mundo de la competición. En el modo de conducción normal, se dispone de hasta 857 CV. Mediante la función Push-to-Pass2, se pueden activar 176 CV adicionales durante 10 segundos con solo pulsar un botón.

