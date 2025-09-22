Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Eclipse Cross 100% eléctrico P.F.

Mitsubishi elige el Eclipse Cross para iniciar su era 100% eléctrica

N. S.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:00

El primer 100% eléctrico de Mitsubishi será el SUV compacto Eclipse Cross. Este sofisticado modelo incorpora tecnología punta en el tren de tracción, el más ... moderno lenguaje de diseño de la marca, una amplísima gama de sistemas avanzados de asistencia al conductor y conectividad de vanguardia, incluido Google integrado. En un segmento que impulsa el mercado europeo, el nuevo Eclipse Cross está totalmente desarrollado para competir. Supone un punto de inflexión para la marca al apostar por la electrificación total, y es el primer BEV desde el pionero i-MiEV, el primer vehículo eléctrico del mundo en entrar en producción en serie.

