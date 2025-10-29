Llega la segunda generación del Volkswagen T-Roc, desde 34.280 €
Patxi Fernández
Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:31
Volkswagen ha presentado en España la segunda generación del T-Roc, uno de sus modelos más icónicos y exitosos, con más de 100.000 unidades ... vendidas en España y dos millones en Europa desde su estreno en 2017. El nuevo T-Roc, desarrollado completamente desde cero, ya está a la venta , aunque las primeras unidades se entregarán a finales del mes de noviembre.
El T-Roc refuerza su papel protagonista en el segmento SUV, el segundo más importante por volumen del mercado español, que ya representa el 26% de las ventas totales. El nuevo modelo mantiene la esencia de su antecesor, pero da un salto cualitativo en diseño, eficiencia y digitalización.
Crece 122 mm respecto a su predecesor, lo que se traduce en un habitáculo más amplio y un maletero que aumenta 30 litros hasta alcanzar los 475 de capacidad, ampliables a 1.350 litros con los asientos abatidos. El nuevo lenguaje de diseño combina una carrocería musculosa con líneas modernas, y su coeficiente aerodinámico mejora un 10% (0,29 Cx), lo que reduce el consumo y el ruido interior.
En el exterior, el modelo destaca por sus faros IQ.LIGHT Matrix LED (de serie en el acabado R-Line), los nuevos grupos ópticos traseros 3D con barra transversal iluminada y los logotipos Volkswagen retroiluminados, que le otorgan una firma lumínica inconfundible. Está disponible en seis acabados de pintura que pueden personalizarse con el techo en negro.
El interior ha sido totalmente renovado con materiales de mayor calidad y un puesto de conducción completamente digital. Incluye una pantalla de infoentretenimiento de hasta 12,9 pulgadas y una nueva iluminación ambiental.
El nuevo T-Roc incorpora un sisstema de infoentreteniminento con pantallas táctiles de hasta 12,9 pulgadas y control por voz natural «IDA», Head-up display proyectado en el parabrisas, Area View 360º con cuatro cámaras de alta definición y Driving Experience Control, con mando giratorio OLED para elegir los modos de conducción o controlar el ambiente interior.
Además, el Digital Cockpit de 10,25 pulgadas, App-Connect inalámbrico y carga inductiva para el smartphone vienen de serie. También hereda sistemas de asistencia de segmentos superiores, como el Travel Assist.
Motores y acabados
Toda la gama del nuevo T-Roc arranca con motores eTSI mild hybrid de 48V con etiqueta ECO, disponibles en dos potencias: 85 kW (116 CV) y 110 kW (150 CV), ambos con cambio DSG de 7 marchas. En los próximos meses se incorporará una versión HEV (full hybrid).
La gama se articula en tres acabados: T-Roc, Más y R-Line, todos con cambio automático DSG de 7 velocidades y tracción delantera.
El acabado T-Roc ofrece una propuesta equilibrada en diseño, confort y seguridad. El acabado Más añade exclusividad con llantas de 17 pulgadas «LIMA», climatizador Climatronic de tres zonas, iluminación ambiental en treinta colores, cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo (ACC) y el sistema Park Assist Plus.
El acabado R-Line tiene más carácter deportivo con llantas de 19 pulgadas «YORK AERO», faros IQ.Light HD Matrix LED, apertura eléctrica del maletero «Easy & Open» y asientos deportivos delanteros calefactables. Incorpora el Digital Cockpit Pro, volante multifunción deportivo calefactable y Park Assist Pro con funciones de aparcamiento totalmente automáticas.
A esta gama hay que sumar dos ediciones limitadas de lanzamiento: el T-Roc Launch Edition (400 unidades) con motor 1.5 eTSI de 116 CV, y el T-Roc R-Line 1st Edition (600 unidades) con motor 1.5 eTSI de 150 CV, que incluye estética deportiva con paquete «Black Style», llantas de 20 pulgadas y Head-up display.
El nuevo Volkswagen T-Roc parte de 34.280 € en su versión de acceso (1.5 eTSI de 116 CV y acabado T-Roc). La gama de precios se completa con la T-Roc Launch Edition desde 35.950 €, el acabado Más disponible a partir de 36.520 € (o 37.950 € con motor de 150 CV), el acabado deportivo R-Line que arranca en 42.400 €, y la R-Line 1st Edition con un precio de 44.090 €.
