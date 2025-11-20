Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ypsilon Rally2 HF Integrale P.F.

Lancia se lanza a por el Campeonato del Mundo de Rallyes con el Ypsilon Rally2 HF Integrale

N. S.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

Lancia ha presentado el nuevo Ypsilon Rally2 HF Integrale, que competirá en la categoría WRC2 del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA 2026. ... El anuncio marca un nuevo capítulo en el renacimiento de la marca y ofreció la oportunidad de presentar las cifras clave, los programas de carreras y el vínculo técnico entre la competición y la producción. Y el regreso de Lancia a los rallyes representa un hito histórico para la marca más exitosa de la disciplina: 11 Campeonatos del Mundo de Constructores de Rallyes de la FIA, 1 Mille Miglia, 2 Targa Florio y 1 Carrera Panamericana.

