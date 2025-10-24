Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Jaguar I-TYPE 7: un bólido de Fórmula E con ADN de calle

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:53

Comenta

Jaguar TCS Racing ha desvelado hoy el nuevo diseño de carrocería de su monoplaza Jaguar I-TYPE 7 para el campeonato mundial ABB FIA de ... Fórmula E 2025/26, marcando el inicio de su décima temporada en la competición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  3. 3 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  4. 4 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  5. 5 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  6. 6 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  7. 7

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  8. 8 Francis Salado: «La Diputación está dispuesta a poner el dinero para los enlaces de la A-7 en Málaga»
  9. 9 Agosto en octubre: Málaga llega en pleno episodio de terral a los 35 grados, la máxima de España
  10. 10 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jaguar I-TYPE 7: un bólido de Fórmula E con ADN de calle

Jaguar I-TYPE 7: un bólido de Fórmula E con ADN de calle