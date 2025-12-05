Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adelanta las líneas del futuro urbano eléctrico de la marca F. P.

ID. Cross Concept 1: el SUV compacto que muestra el futuro del diseño eléctrico de Volkswagen

José Ramón Alonso Trigueros

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:17

Comenta

Volkswagen ha presentado en Cascais el ID. Cross Concept 1, un prototipo que marca la dirección estética y conceptual de la próxima generación eléctrica ... de la marca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  2. 2 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  3. 3

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  4. 4 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  5. 5 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  6. 6 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  7. 7 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  8. 8 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  9. 9 Fallece en un accidente Paco Rodríguez, histórico fotógrafo del deporte malagueño
  10. 10

    «Hoy es un día triste pero seguiremos año tras año hasta que nuestro hermano sea reconocido víctima del terrorismo de Estado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ID. Cross Concept 1: el SUV compacto que muestra el futuro del diseño eléctrico de Volkswagen

ID. Cross Concept 1: el SUV compacto que muestra el futuro del diseño eléctrico de Volkswagen