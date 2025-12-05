ID. Cross Concept 1: el SUV compacto que muestra el futuro del diseño eléctrico de Volkswagen

Volkswagen ha presentado en Cascais el ID. Cross Concept 1, un prototipo que marca la dirección estética y conceptual de la próxima generación eléctrica ... de la marca.

El modelo, desarrollado bajo la dirección de Andreas Mindt, sintetiza el lenguaje 'Pure Positive', una estrategia de diseño centrada en la claridad formal y en la presencia visual sin artificios.

El frontal introduce una nueva identidad basada en una estructura horizontal muy marcada. Los faros Matrix LED IQ.Light y la banda lumínica continua que enlaza ópticas y logotipo anticipan la futura firma nocturna de los modelos ID.

El capó elevado y los pasos de rueda voluminosos refuerzan el carácter SUV, mientras que las llantas de 21 pulgadas imprimen una impronta más técnica.

En el lateral, la carrocería se organiza siguiendo proporciones clásicas y se distingue por un techo flotante, pilares oscurecidos y unos pilares C que integran elementos retroiluminados como guiño al legado del Golf y del ID. Buzz. Las superficies limpias y las manillas en arco buscan una lectura visual sencilla, propia de un vehículo eléctrico de nueva generación.

La parte posterior mantiene el enfoque horizontal, con grupos ópticos LED 3D dobles y una banda luminosa transversal. El difusor en «Nature Black» remata un conjunto compacto y estable.

Espacio y digitalización

El habitáculo apuesta por un ambiente de calma con materiales suaves, colores claros y tejidos tipo bouclé denominados 'Daisy'. Las superficies retroiluminadas y los paneles con hojas de eucalipto introducen un enfoque sensorial poco habitual en la categoría.

Ampliar nterior del ID Concept 1 F. P.

La arquitectura digital se organiza en torno a dos pantallas: un cuadro de 11 pulgadas y un sistema multimedia de 13. La climatización pasa a botones iluminados y la consola central incorpora carga inductiva doble. Destaca la ampliación del sistema ID. Light a las puertas y un modo de 'estado de calma' que simplifica la información al colocar el móvil boca abajo sobre la superficie de carga.

Los asientos pueden abatirse completamente para crear una zona de descanso, un guiño al espíritu funcional de los clásicos Volkswagen.

Construido sobre la evolución MEB+, el ID. Cross Concept 1 ofrece un espacio interior notable para su tamaño. Cuenta con cinco plazas, 450 litros de maletero y un pequeño frunk de 25 litros, cifras que lo sitúan como un SUV compacto capaz de combinar uso urbano y viajes largos.

Mecánica y dimensiones

Aunque Volkswagen no ha detallado cifras de potencia o capacidad de batería propias de un modelo de producción, el prototipo se encuadra en el segmento de los SUV compactos eléctricos de la plataforma MEB+.

Las dimensiones aproximadas se sitúan en torno a los 4,5 metros de longitud, con una anchura cercana a 1,85 metros y una altura ligeramente superior a 1,6 metros, parámetros habituales del segmento y coherentes con la habitabilidad anunciada. La arquitectura MEB+ permitirá cargas más rápidas y mayor eficiencia, elementos que previsiblemente se mantendrán en el futuro modelo de serie.

El ID. Cross Concept 1 actúa como un laboratorio de diseño y experiencia de usuario que adelanta la estética y la organización interior de la próxima oleada eléctrica de Volkswagen. Un ejercicio conceptual que señala cómo la marca quiere reinterpretar su identidad histórica dentro del mercado eléctrico sin perder funcionalidad ni claridad formal.