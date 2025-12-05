Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hyundai Crater Concept P.F.

Crater Concept, el todoterreno más extremo de Hyundai

N. S.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:00

Comenta

Crater Concept es la encarnación sobre ruedas del compromiso de Hyundai de diseñar modelos XRT aún más versatilidad y emocionantes para el futuro. Pero este ... concepto es mucho más que eso. El lenguaje de diseño exterior Art of Steel transforma la resistencia y flexibilidad del acero en un lenguaje de belleza escultural. Inspirado en las avanzadas tecnologías del acero de Hyundai Motor, la maleabilidad natural del material revela volúmenes fluidos y líneas precisas que evocan la calidad estética distintiva del acero: potente, suave y atemporal.

