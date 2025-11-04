Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

BOTTEGAFUORISERIE: un nuevo viaje de excelencia para Alfa Romeo y Maserati F.P.

Bottega Fuoriserie: el nuevo centro de excelencia de Alfa Romeo y Maserati

Patxi Fernández

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:10

Bottega es una palabra italiana que significa «taller» o «estudio artesanal». A menudo se usa para evocar la tradición y la artesanía. Fuoriserie es la ... denominación que utiliza Maserati para su programa de personalización a medida. «Fuoriserie» se traduce literalmente como «fuera de serie» o «a la medida», y permite a los clientes crear vehículos únicos con opciones de color, materiales y acabados que van más allá del catálogo estándar.

