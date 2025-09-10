Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aston Martin presenta un cochecito para bebé de altas prestaciones

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:20

Aston Martin ha dado un paso audaz al unirse al mundo de los artículos de lujo para bebés. En una colaboración con la marca británica ... egg, la compañía ha presentado el Aston Martin egg3, un cochecito diseñado para llevar la experiencia del alto rendimiento y la elegancia a la vida familiar. Esta asociación convierte a egg en el «Official Stroller Partner» de la firma automovilística.

