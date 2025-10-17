Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El motor microhíbrido de gasolina de 175 CV acaparará el grueso de las ventas. Alfa Romeo

El Alfa Romeo Tonale coge músculo para acentuar su carácter deportivo

José Ramón Alonso Trigueros

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:18

Alfa Romeo abre un nuevo capítulo en su historia con la renovación del Tonale, el SUV compacto que se consolida como embajador del ADN más ... puro de la marca italiana. Con un diseño más musculoso, gracias en parte a que las llantas salen a la altura del paso de rueda, un frontal más impactante, interiores de mayor calidad y un salto adelante en tecnología y eficiencia, el nuevo Tonale recoge la esencia de lo que ha sido históricamente Alfa Romeo.

