Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Porsche 911 Cup F. P.

911 Cup: más prestaciones para el Porsche de carreras

J. Bacorelle

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:58

Porsche ha presentado el nuevo 911 Cup, la última iteración de su exitoso coche de carreras, que se unirá a las parrillas de la Porsche ... Mobil 1 Supercup y las diferentes copas nacionales a partir de la temporada 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  3. 3 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  4. 4 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  5. 5 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  6. 6 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  7. 7 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  8. 8

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  9. 9 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  10. 10 El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 911 Cup: más prestaciones para el Porsche de carreras

911 Cup: más prestaciones para el Porsche de carreras