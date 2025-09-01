Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Matriculaciones de motos en agosto 2025 anesdor

Las ventas de motos en agosto crecieron un 8%

V. D.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:30

Los concesionarios de motos españoles han gozado de un buen mes de agosto. Tal y como recogen los datos de la Asociación Nacional del Sector ... de Dos Ruedas en España, ANESDOR, El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró agosto de 2025 con un total de 18.540 registros, lo que implica un crecimiento del +8% respecto a agosto de 2024. En el acumulado, el sector crece un +8,5% con un total de 174.070 unidades registradas.

