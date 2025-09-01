Las ventas de motos en agosto crecieron un 8%

Los concesionarios de motos españoles han gozado de un buen mes de agosto. Tal y como recogen los datos de la Asociación Nacional del Sector ... de Dos Ruedas en España, ANESDOR, El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró agosto de 2025 con un total de 18.540 registros, lo que implica un crecimiento del +8% respecto a agosto de 2024. En el acumulado, el sector crece un +8,5% con un total de 174.070 unidades registradas.

«Los datos de agosto vuelven a arrojar cifras positivas para el sector -declara José María Riaño, secretario general de ANESDOR-, muestra de que los ciudadanos son cada vez más conocedores de las ventajas que aportan estos vehículos en la movilidad diaria».

Se vendieron 16.798 motocicletas, lo que supone un incremento del +10,5% respecto al mismo periodo de 2024. Por tipo de uso, el scooter creció un +11% (9.804 uds.), la moto de carretera lo hizo en un +13% (6.713 uds.) y la moto de campo registró una caída del -33% (229 uds.).

Por canales de distribución: el canal de alquiler creció un +45% (279 uds.), el de empresa lo hizo en un 15% (1.335 uds.) y el de particulares en un +10% (15.184 uds.). En el acumulado, las motocicletas crecen un +10% con 158.047 registros.

Respecto a los ciclomotores, con 881 unidades registradas, cayeron un -23,5% en el mes de agosto. De enero a agosto, los ciclomotores acumulan una caída del -5% con 8.222 matriculaciones.

En cuanto al resto de mercados de vehículos de la categoría L: los cuatriciclos pesados cerraron en positivo agosto con un incremento del +29% (463 uds.), mientras que cuatriciclos ligeros y triciclos cerraron en negativo con caídas del -4,2% (182 uds.) y del -22% (216 uds.) respectivamente.

En lo que respecta al conjunto del sector por Comunidades Autónomas, el mayor crecimiento lo experimentaron Cantabria (+36%), Ceuta y Melilla (+34,4%) y Asturias (+26%). El ránking por unidades matriculadas lo lideraron: Andalucía (4.407 uds.), Cataluña (3.539 uds.) y la Comunidad Valenciana (2.076 uds.).

El sector de la moto y vehículo ligero eléctrico cerró con un total de 629 matriculaciones (-18,2%). En el acumulado, crece en un +14,2% (7.159 uds.).

La moto eléctrica (cómputo de ciclomotor, escúter y motocicleta) cayó en agosto un -22,2% (526 uds.). Las motocicletas registraron un incremento del +49,2% (91 uds.), el escúter creció un +8% (341 uds.) y el ciclomotor cayó un -69% (94 uds.). En el acumulado, la moto eléctrica suma un total de 5.847 unidades (+15,1%).

En cuanto a los canales de distribución de la moto eléctrica, cerró en positivo el canal de alquiler con un incremento del +51,4% (112 uds.). El canal particular cerró con una caída del -14,4% (292 uds.) y el de empresa cayó un -53,6% (121 uds.).

En lo que al resto de vehículos de categoría L respecta, los microcoches cerraron agosto con un incremento del +32,4% y los triciclos lo hicieron con una caída

«En un mes como el de septiembre -añade Riaño-, en el que vuelve la normalidad a la movilidad en las ciudades, se evidencia que la eficiencia y agilidad de estos vehículos son fundamentales a la hora de descongestionar el tráfico. Ahora bien, es necesario que las Administraciones avancen en las diferentes regularizaciones teniendo en cuenta las características particulares de estos vehículos, para aprovechar bien las ventajas que aportan y lograr una movilidad más sostenible», concluye.