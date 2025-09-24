Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Riding Days de Moto Morini

Última llamada para los Riding Days de Moto Morini

V. D.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:00

Los Riding Days de Moto Morini han recorrido durante meses distintas ciudades españolas, reuniendo a cientos de motoristas en torno a su pasión por ... las dos ruedas. El próximo 26 de septiembre celebrarán su gran final en X-Madrid, coincidiendo con la Xtreme Challenge.

