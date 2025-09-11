Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Honda CB125F 2025 honda press

La renovada Honda CB125F, ya disponible en los concesionarios

Canal Motor

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:00

Honda ha anunciado la inmediata disponibilidad de su renovada CB125F, que ya se encuentra en la Red Oficial de Concesionarios de la marca a un ... precio más que competitivo, tan solo 2.980 euros.

