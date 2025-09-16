Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kawasaki Z900 SE kawasaki press

Prueba Kawasaki Z900 SE: Una evolución indispensable para seguir reinando

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:00

Muchos éxitos han llovido sobre el tejado de la casa de Akashi desde que en 1972 lanzara la Z original, la 900 de cuatro cilindros ... , que a lo largo de sus cuatro años de vida comercial (1972-1976) despachó más de 85.000 unidades. Aunque el proyecto inicial contemplaba una cilindrada de 750cc, finalmente salió al mercado con 903cc y supuso toda una revolución entre las muscle bikes. Nacía la 'Super Four model Z1', génesis de una de las sagas más populares de todos los tiempos.

