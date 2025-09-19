Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nuevas Ducati Diavel RS y Multistrada RS DUCATI PRESS

Nuevas Ducati Diavel RS y Multistrada RS, dos versiones «vigorizadas» con tecnología deportiva

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:00

En Borgo Panigale han diseñado dos ediciones muy especiales de su Muscle Road y su Sport Touring. Tanto la Diavel RS como la Multistrada V4 ... RS suben el listón de sus versiones estándares con un quipamiento y componentes que elevan sus capacidades deportivas, enfocándose a motoristas amantes de la tecnología y rendimiento de competición.

