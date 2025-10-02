Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Leonart Daytona 125 leonart press

Nueva Leonart Daytona 125: Más calidad y confort para la custom urbana española

Canal Motor

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:00

Leonart Motors presenta la nueva versión de la Daytona 125, uno de los modelos más reconocidos de su catálogo y uno de los referentes ... en el segmento de las motos custom de baja cilindrada. Recibe mejoras técnicas y de diseño reafirmando su personalidad, ahora con mayor calidad, confort y comportamiento dinámico.

Nueva Leonart Daytona 125: Más calidad y confort para la custom urbana española