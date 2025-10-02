Nueva Leonart Daytona 125: Más calidad y confort para la custom urbana española

Leonart Motors presenta la nueva versión de la Daytona 125, uno de los modelos más reconocidos de su catálogo y uno de los referentes ... en el segmento de las motos custom de baja cilindrada. Recibe mejoras técnicas y de diseño reafirmando su personalidad, ahora con mayor calidad, confort y comportamiento dinámico.

La nueva Daytona incorpora una tapa lateral rediseñada, donde se aloja la batería, que aporta un aspecto más limpio. Además, siguiendo la línea de su hermana, la Leonart Pilder 125, estrena un cuentakilómetros actualizado, que combina estilo retro con un diseño más actual y funcional.

La suspensión trasera ha sido completamente revisada para mejorar el comportamiento dinámico, garantizando mayor estabilidad y confort a los pasajeros. En el apartado de frenos, la Daytona monta nuevas pinzas y latiguillos, que proporcionan un tacto más preciso y una frenada más contundente.

La nueva centralita ECU ha sido desarrollada para optimizar el rendimiento del motor, logrando una respuesta más afinada y una entrega más progresiva de potencia. Este sistema garantiza, además, el cumplimiento de la normativa Euro 5+.

Según Marc Llorens, responsable de diseño de la marca, «la Daytona siempre ha sido un icono en nuestro catálogo. Con esta renovación, hemos conseguido mantener su espíritu clásico, pero adaptado a los estándares de calidad, confort y eficiencia que exigen los riders de hoy», comenta.

Con este conjunto de novedades, la Leonart Daytona 125, con un precio de 4.290,00 €, se consolida como una interesante opción entre las custom de octavo de litro. Actualmente, Leonart Motors está presente en más de diez países, entre ellos Francia, Italia y Bélgica, Alemania y Suiza. Más recientemente, la marca ha logrado introducirse en Japón.