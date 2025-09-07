Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Morbidelli lanza sus nuevas trails medias para el A2, las T352X y T502X

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:00

Tras las versiones de 1000 cc y 125 cc, Morbidelli presenta dos nuevos modelos dentro de su gama Adventure conformando una gama que ahora ... ya dispone de variantes para todo tipo de motoristas. Las nuevas T352X y T502X, son dos motocicletas de estilo trail ligero dirigidas a motoristas con el carnet A2 que deseen un vehículo versátil y accesibles, capaz de desenvolverse en los trayectos diarios pero también con capacidades para afrontar rutas en carretera, y no sólo por asfalto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  2. 2 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  3. 3 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  4. 4 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  5. 5 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  6. 6 Ensayo peatonal de la calle Victoria en Málaga tras más de dos meses cerrada al tráfico
  7. 7 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  8. 8 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  9. 9 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo
  10. 10 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Morbidelli lanza sus nuevas trails medias para el A2, las T352X y T502X

Morbidelli lanza sus nuevas trails medias para el A2, las T352X y T502X