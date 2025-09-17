Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Honda WN7 honda press

Así es la Honda WN7, la primera motocicleta eléctrica de la marca del ala

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:00

Honda ni siquiera se ha esperado al salón de la moto de Milán EICMA, que se celebrará el próximo mes de noviembre y en donde ... habitualmente los fabricantes destapan las principales novedades de la temporada, para desvelar las primeras imágenes oficiales y especificaciones de su motocicleta totalmente eléctrica, que hace unos días rodaba camuflada por carreteras europeas como parte de su proceso de desarrollo.

