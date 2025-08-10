Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Honda X-ADV 750 2026 honda press

Honda presenta nuevos colores para sus Forza 750 y X-ADV 2026

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Domingo, 10 de agosto 2025, 10:00

Las Honda Forza 750 y X-ADV recibirán opciones de color revisadas para 2026. Sin cambios en el diseño de la carrocería ni mecánicos ... para 2026, ambos modelos siguen incorporando su planta motriz bicilíndrica de 745cc, equipada con la transmisión de doble embrague (DCT) de Honda.

