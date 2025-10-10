Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Honda CB1000F honda press

Honda confirma la llegada de la CB1000F, su nueva naked de estilo retro

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:00

La legendaria gama CB de Honda, iniciada con la original CB92 Benly de 1959, contará a partir de 2026 con un nuevo integrante. La ... firma del ala acaba de confirmar la llegada de la CB1000F, una moderna y poderosa naked de litro que, sin embargo, luce un diseño totalmente retro que rememora aquellos años en los que Freddie Spencer competía en los campeonatos AMA de EE. UU. con la CB750F en la década de los 80.

