Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Honda CB650R 2026 honda press

Las Honda CB650R y CBR650R reciben para 2026 una actualización cromática

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:00

Comenta

Honda ha anunciado una renovación en la paleta de colores para sus modelos CB650R y CBR650R en su versión 2026. Ambas versiones se actualizaron ... el año pasado con la introducción de la tecnología Honda E-Clutch. Para el modelo 2026, tanto la deportiva como la Neo Sports Café mantienen sin cambios su mecánica y tecnología, pero incorporan nuevas combinaciones de color que actualizan su imagen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  4. 4 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  5. 5 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  6. 6 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  7. 7 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  8. 8 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  9. 9 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  10. 10 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las Honda CB650R y CBR650R reciben para 2026 una actualización cromática

Las Honda CB650R y CBR650R reciben para 2026 una actualización cromática