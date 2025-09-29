Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Honda ADV350 2026 honda press

El Honda ADV350 presenta nuevos colores para 2026

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:00

Creado a imagen y semejanza de su «hermano mayor» X-ADV 750, el ADV350 es un scooter de media cilindrada y hábitat urbano que conjuga ... esa misma imagen robusta y aventurera con la detalles prácticos para el día a día. Fue presentado en 2022 y desde entonces ha sido todo un éxito comercial para la firma japonesa: fue el scooter más vendido de más de 300cc en Europa en 2024.

